Neonata muore dopo il parto. Nessuno riesce a dare spiegazioni al tragico evento alla mamma, che intanto chiede che sia fatta luce sulle cause che hanno portato al decesso della piccola. Questa triste storia ci arriva da Aversa, dove una famiglia chiede la verità per una bambina il cui cuore ha smesso di battere troppo presto.

Come raccontato da Il Mattino, Blessing Frank, la mamma della bambina, chiede perché sua figlia è morta. Assistita dall’avvocato napaoletano Hillary Sedu è intenzionata a dare battaglia, per conoscere la verità, per avere giustizia.

Ditemi perché è morta mia figlia. Anzi: fatemi capire di cosa è morta mia figlia.

Queste le parole della cittadina nigeriana che risiede nel casertano. Dopo una gravidanza tranquilla, al momento del parto qualcosa non è andato come sarebbe dovuto andare. E la bambina è morta.

La tragedia si è consumata l’11 dicembre scorso all’ospedale di Aversa. Blessing Frank, giunta al nono mese di gravidanza, si presenta nella struttura sanitaria con le doglie e le contrazioni.

Era serena e non vedeva l’ora di abbracciare sua figlia. Ma come raccontato dal convivente, Osawaru Osas, che ha sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Aversa, è successo qualcosa che ha portato alla morte della bambina. Qualcosa che nessuno ha avuto il coraggio di raccontare loro.

Neonata morta dopo il parto ad Aversa, cosa è successo?

Osawaru Osas racconta che la donna è arrivata in ospedale in ottime condizioni di salute. L’ha lasciata lì, perché non è consentito stare in corridoio o in stanza a causa dell’emergenza sanitaria.

Dopo il parto, la donna si è addormentata ed è stata portata in una stanza. Quando si è svegliata, l’annuncio della tragedia: la sua bambina non c’era più. Era morta.

A Il Mattino il compagno racconta:

Non sappiamo per quale motivo e in ragione di quale complicazione. Posso solo ricordare che i nove mesi sono filati via senza alcun trauma. Mi ha chiamato piangendo e me lo ha raccontato.

Giustizia deve essere fatta per questa mamma che ha perso sua figlia.