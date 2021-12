Drammatico e straziante lutto per il cantante Nick Cannon, il figlio di 5 mesi Zen è morto per un tumore al cervello

Un grave e straziante lutto ha colpito il cantante e presentatore Nick Cannon. Purtroppo il suo settimo figlio Zen, di appena 5 mesi, è morto lo scorso fine settimana a causa di un tumore al cervello. Il padre ha voluto parlare della sua perdita durante un’intervista.

CREDIT: INSTAGRAM

Una notizia che ovviamente ha spezzato i cuori del pubblico e di tutti i suoi fan. In molti ora stanno scrivendo dei messaggi per mostrare affetto e vicinanza al rapper ed anche alla sua famiglia.

L’uomo che ha altri 7 figli, avuti da diverse relazioni, solo 5 mesi fa ha avuto la possibilità di poter abbracciare il suo ultimo figlio, avuto insieme alla modella Alyssa Scott. Hanno deciso di chiamarlo Zen.

Nick Cannon oltre ad essere cantante, è diventato famoso anche per aver condotto America’s Got Talent dal 2009 al 2016. Inoltre, è anche il protagonista di un programma televisivo chiamato The Nick Cannon Show.

CREDIT: INSTAGRAM

Infatti proprio durante un’intervista con NBC News, ha voluto parlare della straziante perdita che ha subito e di come ha scoperto la malattia del suo bambino.

Il racconto di Nick Cannon sulla morte del piccolo Zen

L’uomo con le lacrime agli occhi, ha deciso di aprire il suo cuore al pubblico, parlando proprio della tragedia che lo ha colpito. Mostrando forza e coraggio.

Nick ha detto che nei mesi in cui erano a casa con il bambino, lui e la sua compagna si sono resi conto che era sofferente. Si vedeva che non stava bene. Per questo hanno deciso di portarlo in ospedale, ma dopo tutti i controlli del caso, è emersa la triste realtà. Il piccolo Zen aveva un accumulo di liquidi ed anche un cancro maligno al cervello.

I dottori lo hanno sottoposto tempestivamente ad un intervento per rimuovere la massa. Inoltre, hanno anche drenato il liquido. Tuttavia, la scorsa settimana c’è stato un peggioramento delle sue condizioni, proprio fino al suo tragico decesso. Nick Cannon ha concluso il suo racconto dicendo:

CREDIT: NBC NEWS