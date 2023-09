Arrestato il compagno di Alina Cozac, la donna trovata senza vita in un appartamento di Pescara: non è deceduta per cause naturali

Aveva fatto credere che la compagna fosse deceduta per cause naturali, ma i risultati dell’autopsia effettuata sul corpo senza vita di Alina Cozac, deceduta in un appartamento a Villa Raspa di Spoltore (Pescara) lo scorso gennaio, hanno fatto emergere un’altra verità.

Sono trascorsi 8 mesi e i sospetti degli inquirenti, nati a seguito dei segni che Alina Cozac aveva sul collo, hanno trovato conferma. La donna non è deceduta per un malore improvviso, come il suo compagno aveva raccontato. L’autopsia ha rivelato che la causa del decesso è riconducibile a asfissia meccanica violenta da strangolamento.

La 40enne ha perso la vita per mano di qualcuno e il dito è subito stato puntato contro il compagno 47enne Mirko De Martinis. All’epoca vivevano insieme nell’appartamento di Pescara ed era stato proprio l’uomo ad allarmare i soccorsi e far credere che la compagna fosse deceduta per cause naturali.

La chiamata del compagno di Alina Cozac

La telefonata registrata alle 4 di notte del 22 gennaio, mostra un uomo disperato che chiede aiuto per la sua compagna, che si è improvvisamente sentita male. In poco tempo, gli operatori sanitari del 118 si precipitano sul posto e trovano Alina priva di vita sul letto. Cercano di rianimarla per diverso tempo, ma alla fine non hanno altra scelta che dichiarare il decesso. Non c’è più nulla da fare.

Dopo 8 mesi, i medici legali hanno depositato la relazione definitiva. Nessun malore, la donna è stata strangolata. Nessun segno di difesa, per questo gli inquirenti credono che Mirko De Martinis l’abbia colta di sorpresa mentre era a letto. Gli elementi individuati dagli esperti fanno pensare che sia deceduta a seguito di una forte pressione sul collo da parte dell’avambraccio o del ginocchio di colui che ha messo fine alla sua vita. Dalle indagini è emerso anche che la 40enne aveva confessato alla famiglia e alle sue amiche la sua intenzione a mettere fine a quella relazione.