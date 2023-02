Accusa un malore e chiama il 118, ma i soccorritori non trovano il citofono e se ne vanno: Sergio Aiello muore a 51 anni

Una vicenda che ha suscitato rabbia ed indignazione. Sergio Aiello ha chiamato il 118, ma i soccorritori non hanno trovato la casa

Un triste episodio, che ha suscitato molta rabbia, è accaduto Castellammare di Stabia, comune della città di Napoli. Sergio Aiello ha perso la vita a 51 anni, a seguito di un malore improvviso, forse per colpa del mancato intervento dei soccorritori.

È stata proprio la famiglia a denunciare la dinamica dei fatti e a portare la Procura ad aprire un fascicolo d’indagine. Sergio Aiello, secondo i familiari, ha allertato il 118, richiedendo l’aiuto di un’ambulanza poiché non riusciva a respirare.

Gli operatori sanitari sono giunti sul posto, ma non sono riusciti a trovare la casa del 51enne, probabilmente a causa dell’assenza del citofono.

Sempre secondo il racconto dei testimoni, i soccorritori avrebbero provato a gridare il suo nome, ma dopo la mancata risposta, sarebbero tornati in ospedale e avrebbero segnalato il mancato intervento.

Il giorno seguente, la sorella ha fatto la drammatica scoperta. Ha provato a contattare Sergio telefonicamente, ma non ricevendo alcuna risposta, si è recata a casa sua. Soltanto una volta entrata nell’appartamento, ha fatto la drammatica scoperta. Il fratello era privo di vita. Ed è stata proprio la donna che, guardando il suo cellulare, ha scoperto che l’ultima telefonata fatta dall’uomo, era quella al 118.

La denuncia della famiglia di Sergio Aiello

La famiglia ha subito presentato denuncia alla Procura di Torre Annunziata. Il pm ha disposto il sequestro del corpo e richiesto l’esame autoptico. Grazie a quest’ultimo sarà possibile accertare l’esatta causa del decesso di Aiello e, soprattutto, capire se un tempestivo intervento da parte del 118, avrebbe potuto salvargli la vita.

Al momento non risultano esserci iscritti nel registro degli indagati, ma nelle prossime ore potrebbero finire sotto indagine gli operatori sanitari giunti a casa del 51enne e poi tornati in ospedale, senza aver portato a termine l’intervento.

Non è chiaro se i soccorritori abbiano provato ad attirare l’attenzione dei vicini, per farsi indicare quale fosse la casa di Sergio Aiello e non è chiaro quando sia avvenuto il decesso, rispetto alla chiamata al 118.