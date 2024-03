Aveva solo 22 anni, il suo sorriso si è spento all’improvviso: dolore e sgomento per la notizia della scomparsa di Matteo

Matteo Mancia ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale, aveva solo 22 anni. È accaduto in zona Cassia a Roma, l’intera comunità è sconvolta e si è stretta al dolore immenso della sua famiglia.

Il 22enne stava percorrendo via Due Ponti in sella al suo scooter. La dinamica del sinistro stradale non è ancora chiara, Matteo Mancia si è scontrato frontalmente contro un furgone. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita del 22enne e per stabilire le responsabilità di entrambi i conducenti.

Matteo era un ragazzo molto conosciuto e benvoluto, la notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa si è diffusa rapidamente, portando tristezza e sgomento tra gli abitanti. In tanti si sono stretti al dolore della sua famiglia e hanno scelto di salutarlo con commoventi post condivisi sui social network. Parole strazianti che descrivono un ragazzo sempre con il sorriso sul volto, un ragazzo che amava la vita ed era pronto ad affrontare il suo brillante futuro. Purtroppo il destino ha cambiato ogni piano.

Matteo Mancia lavorava con i bambini

Era al terzo anno di pedagogia sociale, nella facoltà di scienze dell’educazione all’Università Pontificia Salesiana. La scuola, appresa la notizia, ha scelto di ricordarlo con un lungo messaggio colmo d’amore:

Abbiamo ricevuto la triste notizia della tragica scomparsa del nostro caro studente. Matteo era sempre attivo e partecipe a tutte le iniziative dell’Università, lo ricordiamo soprattutto per il suo sorriso, la disponibilità e per il suo entusiasmo nel vivere il dialogo con tutti. Da subito si è coinvolto nella Pastorale Universitaria, allenava i bambini dell’associazione sportiva Don Bosco Nuovo Salario presso la nostra Parrocchia di Santa Maria della Speranza. Tutta la Comunità Accademica si stringe alla famiglia di Matteo e affidiamo la sua giovane vita nella mani del Signore.

Anche l’associazione sportiva ha scelto di salutare Matteo con un commovente post, così come hanno fatto i parenti, gli amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrare il suo bellissimo sorriso.

