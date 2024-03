Una notizia che ha straziato il cuore di tanti. Silvia Longatti, nota operatrice Emergency, si è spenta a soli 37 anni a causa di un malore improvviso che l’ha colpita mentre si trovava a Kabul, in Afghanistan.

Il triste annuncio è stato diffuso dall’associazione ONG attraverso un post sui social network:

La morte improvvisa di Silvia ci ha lasciati sconvolti. Silvia era con noi da molti anni. Era stimata come collega ed era amata come persona sempre disponibile e attenta a chi aveva intorno. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi amici, ai colleghi che hanno condiviso con lei il suo tempo. Il nostro pensiero è costantemente con loro.

Silvia Longatti ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri. Era originaria di Prata Camportaccio, in provincia di Sondrio, ma si trovava in Afghanistan per conto dell’organizzazione. Prima di Kabul, era stata a Khartoum, in Uganda, in Sudan. Sempre impegnata come operatrice umanitaria italiana di Emergency. Sempre pronta a fare del bene e a regalare amore nel cuore di chi ne aveva più bisogno.

La notizia della sua prematura scomparsa, avvenuta a causa di un malore improvviso ed inaspettato, ha spezzato il cuore di numerose persone. Non solo di chi la conosceva, perché il mondo ha bisogno di persone come Silvia. Numerosi infatti i post condivisi sui social da chi ha voluto salutarla per l’ultima volta e stringersi al dolore della sua famiglia. Tra questi, anche il Primo Cittadino Davide Tarabini. Ecco le sue parole:

Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi amici, ai colleghi che hanno condiviso con lei il suo tempo. Il nostro pensiero è costantemente con loro. Apprendiamo sgomenti di questa tragica notizia della scomparsa della nostra Silvia. Silvia era una ragazza solare, sempre sorridente.

Silvia aveva pubblicato il suo ultimo post sui social per la festa della donna. Si è spenta mentre faceva ciò che amava di più. La salma verrà ora riportata in Italia e sarà affidata ai suoi familiari per il suo ultimo addio.

