“Aveva solo 24 anni, era una promessa” tragedia improvvisa nel mondo dello sport

Rugby del Veneto sotto shock per l'improvvisa e tragica morte di Leonardo Florian: cosa gli è successo

Una tragedia inaspettata e immane ha sconvolto il mondo dello sport italiano e, in particolare, quello del rugby in Veneto. Leonardo Florian, pilone dell Villorba Rugby, si è spento ieri mattina a seguito di un malore che lo ha colpito mentre era in casa. Un dramma davvero inspiegabile che ha sconvolto una comunità intera.

Una vita, troppo breve, condotta la Leonardo Florian sempre con disciplina e in modo sano. Amava il Rugby da sempre e, grazie anche alle sue straordinarie doti fisiche (120kg di muscoli), giocava nel ruolo di pilone per la squadra di Villorba.

Mai un malanno, mai una patologia che potesse far pensare ad una tragedia simile. Eppure, martedì scorso, il medico che lo aveva visitato gli aveva sconsigliato di scendere in campo la domenica successiva. A domenica, però, il rugbista non ci è arrivato.

Ieri mattina ha accusato un malore mentre era in casa e sua mamma e suo fratello hanno subito contattato i soccorritori del Suem 118 per richiedere il loro tempestivo intervento sul posto. Tanti gli sforzi dei medici per tentare di rianimare il ragazzo, che però si sono rivelati tutti vani. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Innumerevoli i messaggi apparsi sui social nelle scorse ore. Tutti sono attoniti nell’apprendere della tragica e improvvisa morte di un ragazzo così giovane e dall’animo gentile e buono. Il Villorba Rugby ricorda così il proprio giocatore:

“Flo” (era questo il soprannome dei compagni di squadra) aveva 24 anni ed era considerato come uno dei migliori uomini della mischia gialloblu. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e tra gli amici della formazione villorbese che si stringono attorno alla famiglia.

In un aggiornamento sempre sui social, la squadra di rugby ha annunciato che il match in programma per domenica contro la compagine Fiamme Oro Roma è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.