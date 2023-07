Greig Oliver è rimasto coinvolto in un incidente in parapendio mentre era in Sudafrica per assistere al mondiale u20 in cui gioca il figlio

Un lutto tremendo ha colpito il mondo del rugby, in particolare quello scozzese. Greig Oliver, ex campione del suddetto sport e attuale allenatore della squadra Munster, ha perso la vita in un drammatico incidente mentre effettuata una sessione di volo in parapendio. L’episodio è avvenuto in Sudafrica, dove il 58enne si trovava insieme alla moglie per seguire il figlio 20enne durante i campionati mondiali under 20 di Rugby.

Nato ad Hawick, in Scozia, il 12 settembre del 1964, Greig Oliver è stato una vera e propria leggenda del rugby scozzese ed europeo. Di ruolo mediano di mischia, ha collezionato anche diverse presenze con la nazionale scozzese.

Terminata la sua carriera da giocatore non si è allontanato dalla palla ovale, ricoprendo il ruolo di addetto allo sviluppo prima e di allenatore poi.

Attualmente era il capo allenatore dei Munster, una delle quattro squadre professionistiche di rugby provinciali dell’isola d’Irlanda, che compete nello United Rugby Championship e nella European Rugby Champions Cup.

L’amore e il talento del rugby li aveva trasmessi anche a suo figlio, oggi 20enne, che proprio in queste settimane si trova in Sud Africa per partecipare con i suoi compagni della nazionale under 20 ai campionati mondiali di categoria.

Greig e sua moglie, madre del ragazzo, erano volati proprio a Città del Capo, nei giorni scorsi, per assistere alle partite del figlio. Il 58enne ex stella del rugby scozzese ha approfittato per fare una gita e partecipare ad una sessione di volo in parapendio.

Greig stava effettuando un volo in tandem, ossia insieme ad un istruttore, quando improvvisamente è precipitato. I soccorritori hanno ricevuto la chiamata nel tardo pomeriggio dello scorso 2 luglio.

Per Greig Oliver non c’è stato nulla da fare

In breve tempo hanno recuperato i due uomini e svolto sull’allenatore un massaggio cardiopolmonare, che però non è servito ad evitare il peggio.

Lo stesso National Sea Rescue Institute ha annunciato il decesso di Oliver.

Decine i messaggi di cordoglio che la famiglia di Greig Oliver ha ricevuto in questi giorni di grande dolore. La IRFU, Irish Rugby Football Union, con a capo il direttore generale Kevin Potts, ha presentato le più sincere condoglianze.

Beaumont, presidente della World Rugby, ha scritto: