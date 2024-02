"Avevo una bottiglia di veleno e volevo togliermi la vita!" La nuova rivelazione di Michele Misseri al programma 'Far West'

Nella giornata di domenica 11 febbraio, dopo una lunga condanna Michele Misseri è tornato in libertà. Ha scelto di non tornare nella sua abitazione di Avetrana, poiché ha paura che qualcuno possa fargli del male, ma si trova in un’altra località. Ha già rilasciato diverse interviste.

Al programma ‘Far West’ che va in onda su Rai Tre, ha scelto di ripercorrere quei momenti ed anche il giorno in cui Sarah Scazzi ha perso la vita. Lui continua a professarsi colpevole, ma per la giustizia italiana, ad avere la responsabilità sono sua moglie Cosima e sua figlia Sabrina. Il 69enne ha detto:

CREDIT: RAI Se mi fossi tolto la vita Sarah avrebbe avuto giustizia. Quel giorno non stavo bene, avevo un dolore alla testa. Sul letto dormivano Sabrina e Cosima, lei mi aveva detto di non suonare al citofono. Sarah è scesa in garage, a me stava dando fastidio.



Io l’ho presa di spalle, l’ho sollevata e lei mi ha dato un calcio all’indietro, mi ha preso nelle parti deboli. Mi è salito un caldo al cervello e l’ho stretta forte.

La rivelazione di Michele Misseri al programma che va in onda su Rai Tre

In quella stessa intervista, il 69enne ha rivelato che solo poche ore dopo il delitto, ha provato a togliersi la vita. Però poi ci ha ripensato, perché aveva intenzione di far ritrovare il corpo della nipote, di appena 15 anni. Ecco come ha concluso l’intervista Misseri, che continua a professarsi colpevole, ha detto: