In queste ore si sta parlando tanto di Michele Misseri, lo zio di Sarah Scazzi, deceduta nel 2010, perché dopo una condanna ad 8 anni per l’occultamento del corpo della 15enne, è tornato in libertà. Tuttavia, nonostante abbia scontato la sua pena, lui continua a professarsi colpevole.

CREDIT: MEDIASET

La scorsa domenica 11 febbraio, il 69enne è uscito dalla casa circondariale di Lecce. Ha scelto di non tornare per ora nella sua villetta che si trova ad Avetrana e dove viveva con la sua famiglia.

Il suo legale ha spiegato che questa decisione è dovuta dal fatto, che si tratta della “paura che qualcuno possa fargli del male”. Infatti al momento si trova in un’altra località. Uno dei giornalisti di “Quarto Grado” è riuscito ad intervistarlo e l’uomo ha spiegato le sue ragioni.

Michele Misseri condannato in terzo grado a 8 anni di pena, ha avuto uno sconto di circa 400 giorni, per buona condotta. In casa circondariale ha detto che ha studiato ed è riuscito a prendere il diploma di scuola elementare. Nonostante essere tornato in libertà, lui continua a professarsi colpevole.

Le dichiarazioni di Michele Misseri dopo la scarcerazione

CREDIT: RAI

Uno dei giornalisti del programma ‘Quarto Grado’, è riuscito ad intervistarlo. Il 69enne è tornato a parlare anche della moglie Cosima e della figlia Sabrina, che ora stanno scontando una condanna all’ergastolo. Per i Giudici sono loro le colpevoli del delitto della 15enne. Mentre lo zio ha avuto una pena per l’occultamento del corpo e per inquinamento di prove. Michele Misseri davanti alle telecamere ha detto: