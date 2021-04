Avvelena il marito per vivere la storia con il suo amante: la verità è arrivata a quasi due anni dall’accaduto

Era il dicembre del 2019 quando Sebastiano Rosella Musico, un pizzaiolo di 40 anni di Termini Imarese, in Sicilia, è morto a seguito di un attacco cardiorespiratorio improvviso. Dopo oltre un anno dall’accaduto, è emersa la verità. L’uomo è deceduto dopo che sua moglie gli aveva dato di nascosto una dose di cianuro, avvelenandolo.

La vicenda sembra uscita da un film giallo, ma purtroppo corrisponde a realtà.

Nel dicembre del 2019, un uomo di 40 anni è morto a seguito di un malore improvviso che gli ha causato un arresto cardiorespiratorio. Sebbene già all’epoca era sembrato molto strano a molti, l’uomo era stato seppellito senza alcuna indagine ulteriore.

Oggi, a più di un anno dall’accaduto, è saltata fuori tutta la verità. Sembra che la morte dell’uomo sia arrivata per avvelenamento. A dargli una dose letale di cianuro, è stata sua moglie.

La donna, che all’epoca aveva un amante, aveva deciso di liberarsi così del suo coniuge, per viversi tranquillamente la sua relazione extraconiugale. Ma qualcosa, per l’assassina, è andato evidentemente storto.

A denunciare la moglie di Sebastiano Rosella Musico, è stato l’amante stesso

Col passare del tempo, la vedova di 36 anni ed il suo amante hanno interrotto bruscamente i loro rapporti. Fattore che ha portato l’amante stesso a pedinarla con una certa insistenza.

Stanca di essere seguita, la donna lo aveva denunciato per stalking. L’uomo, che a quanto pare sapeva tutto riguardo all’avvelenamento del marito, a quel punto ha deciso di raccontare tutto ai Carabinieri.

Da quel momento è partita una vera e propria indagine che ha portato, il febbraio scorso, addirittura alla riesumazione del cadavere di Sebastiano Rosella Musico.

Dopo i dovuti esami, nei resti del corpo della vittima sono emerse per l’appunto delle tracce del pericoloso veleno utilizzato dalla donna.

Immediatamente, il gip ha emesso un ordine di arresto per la donna, considerata, per ora, l’unica colpevole per la morte di suo marito.