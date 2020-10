Tornano a parlare gli avvocati di Daniele Mondello: Claudio Mondello e Pietro Venuti. I due legali hanno presentato un’istanza alla Procura, dopo che i risultati degli esami hanno evidenziato lividi e ferite sul corpo di Viviana Parisi. La richiesta degli avvocati è quella di effettuare nuovi accertamenti sulle frasche ritrovate sul corpo senza vita della dj:

Il corpo di Viviana presenta lividi e ferite su parti del corpo non a contatto con il terreno sottostante e per tanto non cagionate dalla caduta dal traliccio. E, visto che il corpo era sovrastato da alcune frasche, altra incongruenza con una caduta dal traliccio, abbiamo presentato una nuova istanza alla Procura di Patti, per ulteriori analisi per trovare tracce biologiche e di sangue su queste frasche.