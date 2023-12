Lutto in provincia di Treviso, Azzurra Marotta non ce l’ha fatta. Si è spenta per sempre a soli 14 anni a causa di un brutto male.

Aveva un sogno, quello di conoscere Fedez e Chiara Ferragni e lo aveva realizzato a Milano, in occasione di un concerto, come dimostra la foto che oggi sta impazzando i social network, accompagnata da cuori spezzati.

Azzurra Marotta ha perso la vita a causa dello stesso tumore di Fedez, un cancro al pancreas. Ha lottato per 5 lunghi anni, senza mai smettere di colorare la vita delle persone che l’amavano. Sempre sorridente e piena di vita. Era una grande fan di Fedez e Chiara Ferragni ed era riuscita a realizzare il suo grande sogno di incontrarli grazie all’associazione Sogni, quando aveva soltanto 12 anni.

Il suo papà l’aveva portata a Milano per una visita, insieme a mamma Chiara e al suo fratellino. Azzurra non sapeva la grande sorpresa che la attendeva. È riuscita ad incontrare Fedez e Chiara Ferragni, insieme ai loro figli Leone e Vittoria. Aveva assistito alle prove del cantante ed era riuscita anche a scattare delle foto in loro compagnia. L’associazione Sogni ha proprio l’obiettivo di realizzare gli ultimi desideri dei bambini malati. La notizia della sua scomparsa è stata confermata anche dallo stesso presidente, che ha pubblicato uno straziante post.

Si aggiunta un’altra stella in cielo alle altre di Sogni. Provo grande dolore e grande rammarico.

Oggi la quattordicenne lascia un ricordo bellissimo nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di amarla. Era riuscita, nonostante la malattia, a raggiungere i suoi obiettivi, come del diploma di terza media. Si era anche scritta al liceo, provando ad avere una vita il più normale possibile. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla contro quel brutto male, che alla fine ha spezzato per sempre le sue ali.

L’ultimo saluto alla bambina sarà celebrato il prossimo lunedì, alle ore 15:00, nella chiesa di Coste.