Non credeva ai suoi occhi quando si è ritrovato davanti l'enorme oggetto. Ecco di cosa si tratta.

Non è raro trovare in spiaggia oggetti che il mare porta a riva. Di solito si trovano conchiglie o i più fortunati bottiglie con messaggi inviati da chissà dove. E invece poi può succedere anche di imbattersi in una scoperta sensazionale

Come fatto da Molly Sampson, bambina di 9 anni, che il giorno di Natale dello scorso anno si è recata in spiaggia a Calvert Beach nel Maryland alla ricerca di oggetti che la furia del mare aveva portato a riva.

Fonte: web

Ma questa volta per lei non è stata la solita giornata, perché ha scoperto un oggetto davvero sensazionale. Molly ha sempre avuto la passione sin da piccola di ricercare fossili in spiaggia. A volte le era anche capitato di trovare denti di squalo, ma ciò che ha scoperto questa volta ha almeno 15 milioni di anni.

Molly ha trovato un dente di Megalodonte, una specie di squalo comparso circa 15-20 milioni di anni fa all’inizio del Miocene ed estintosi circa 2.5 milioni di anni fa, nel Pliocene. È conosciuta soprattutto per la grandezza dei suoi denti.

Fonte: web

Ed infatti Molly è rimasta senza parola quando ha trovato proprio un dente di questo straordinario animale. Un dente fossilizzato grande quanto il palmo della sua mano.

La bambina era estasiata per questa scoperta che stava cercando da tanto tempo. Poi molto tranquillamente Molly ha deciso di consegnare l’enorme fossile al museo della sua città in modo che potesse essere esposto e visibile a tutti.

“La mattina di Natale, era fuori alla ricerca di fossili quando quello che ai suoi occhi di meraviglia è apparso se non un enorme dente di Megalodonte” – ha detto il direttore del museo.

Davvero una scoperta sensazionale per la piccola che ha annunciato che proseguirà con la sua passione con la speranza di fare nuove scoperte sensazionali.