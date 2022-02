All’interno dell’eccezionale ospedale pediatrico Meyer della città di Firenze, una bambina di 10 anni deve iniziare la chemio. Alla luce di questo i medici hanno deciso di rimuovere le sue ovaie e congelarle con il fine di salvare la sua fertilità. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Questo è la storia di una bambina di 10 anni la quale è affetta da un brutto male. In particolare, si tratta di un sarcoma di Edwig, un tumore maligno dell’osso, a cellule piccole rotonde e con un forte potenziale metastatico.

A causa delle brutta malattia, a soli 10 anni di età, la diretta interessata deve sottoporsi a un trattamento di chemioterapia particolarmente dannoso per la sua futura fertilità. Alla luce di questo, i medici hanno deciso di rimuoverle il tessuto ovarico per congelarlo e poi reimpiantarlo dopo le cure.

Tale intervento chirurgico è avvenuto presso il Meyer, l’ospedale pediatrico di Firenze ed ha riscontrato grande successo. Queste sono state le parole dei medici della struttura ospedaliera:

L’eccezionalità dell’intervento risiede nella tecnica applicata: la bambina è infatti ancora in età prepuberale e per le bambine che non hanno ancora avuto il menarca è necessario procedere con l’asportazione delle ovaie mediante un intervento chirurgico mini-invasivo in laparoscopia