Una notizia scioccante che arriva da New York. Una bambina di soli 10 mesi è morta per overdose da eroina e fentanyl.

Il papà della bambina è il figlio dello scrittore Paul Auster. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Quanto accaduto è stato riportato dalla famosa testata giornalistica a New York Times. Ruby Auster, questo è il nome della bambina di 10 mesi.

La piccola ha perso i sensi nella sua casa a Brooklyn, precisamente a Park Slope.

Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale e il tentativo dei medici, non ce l’ha fatta. Si è spenta all’interno della struttura sanitaria.

Dopo l’esame autoptico, è emersa la triste realtà. La piccola è morta a seguito di un’overdose da droghe.

Accusato il padre della bambina di 10 mesi

Le accuse sono subito ricadute sul padre Daniel Auster. Il 44enne, figlio dello scrittore, è stato accusato di omicidio colposo. Nonostante la vicenda sia accaduta mesi fa, le forze dell’ordine stanno mantenendo il massimo riserbo e non hanno ancora rivelato i dettagli precisi su come la piccola abbia assunto la droga e sul perché le indagini abbiano portato proprio al suo papà.

Il giudice, sempre secondo quanto riporta il New York Times, ha fissato la sua cauzione a 250 mila dollari (100 mila se in contanti). Il figlio dello scrittore dovrà comparire di nuovo in tribunale il prossimo giovedì. Durante l’udienza si deciderà se ci siano sufficienti prove per procedere con l’incriminazione di omicidio colposo.

Il suo nome era già molto noto alle forze dell’ordine, ben 26 anni fa Daniel si era ritrovato coinvolto in un caso di omicidio. Allora il sospettato dichiarò di aver rubato allo spacciatore ucciso 3.000 dollari e venne condannato alla libertà vigilata.

L’avvocato di Daniel, John Godfrey, ha dichiarato che il suo assistito negli ultimi tempi è stato sobrio e che ha perfino partecipato ad un programma di consulenza sulla droga.