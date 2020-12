Una bambina di soli 3 anni è stata ritrovata dopo essere stata sottratta alla madre, dal padre di nazionalità rumena. Non ha riportato gravi conseguenze. Gli agenti hanno denunciato l’uomo per sottrazione di minore ed ora dovrà andare davanti al Giudice per spiegare le sue intenzioni.

Un evento terribile, che fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi. La piccola infatti ha potuto riabbracciare in fretta la madre, che era molto spaventata.

Secondo le informazioni emerse dai media locali, l’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Trieste. Dopo la separazione con il marito, la mamma ha ottenuto l’affidamento della sua bambina. Però, l’uomo aveva il permesso di farle delle visite periodiche.

Proprio durante una di queste visite, è avvenuta la vicenda. La donna ha lasciato la figlia con il papà. Poche ore dopo, ha provato a rintracciarli telefonicamente e l’ex marito, le ha detto che avrebbe portato la piccola nella sua abitazione in Calabria per qualche giorno.

La mamma spaventata, ha deciso di lanciare l’allarme alle forze dell’ordine. Infatti ha telefonato subito ai Carabinieri di Trieste, che hanno avviato in fretta le ricerche dell’automobile.

Gli agenti e anche la donna erano preoccupati, perché l’uomo essendo di nazionalità rumena, avrebbe potuto portare la piccola all’estero. Di conseguenza, riuscire a riprenderla per la madre sarebbe stato molto più difficile.

Bambina di 3 anni sottratta alla madre dal padre: l’intervento della polizia

CREDIT: STEFANO ADDESA

Le forze dell’ordine dopo ore di ricerche, sono riusciti a rintracciare l’auto dell’uomo sull’autostrada, in direzione sud. Per questo hanno allertato tempestivamente gli agenti di polizia autostradale.

I poliziotti intervenuti, hanno rintracciato il papà e la bimba nei pressi di Arezzo. Sono riusciti a fermarli e l’uomo ha provato a giustificarsi per diversi minuti.

Sul posto sono arrivati anche gli assistenti sociali, che hanno preso in affidamento temporaneo la bimba, fino a quando non è stata di nuovo accompagnata a Trieste dalla madre. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Trieste, ha denunciato il papà, con l’accusa di sottrazione di minore.