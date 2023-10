Bambina di 3 mesi con lesioni al volto e alla testa: arrestati i genitori

La notizia arriva da Alessandria. Una bambina di 3 mesi è stata ricoverata in ospedale con lesioni al volto e alla testa. Le forze dell’ordine hanno arrestato i suoi genitori con l’accusa di lesioni aggravate e maltrattamenti nei confronti di un minore.

Si tratta di una situazione molto delicata. La Polizia di Stato sta indagando e, per il momento, si mantiene il massimo riserbo. Fortunatamente, i medici hanno fatto sapere che la bambina di 3 mesi non è in pericolo di vita.

Lo scorso lunedì, gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti nella casa di famiglia, a seguito di una segnalazione. Una denuncia su una minore che veniva maltrattata dai suoi genitori. Gli agenti hanno trovato la piccola con diverse lesioni sul corpo e hanno richiesto l’intervento dei sanitari. La neonata è stata prelevata e portata con immediata urgenza in ospedale. I medici dell’ospedale infantile di Alessandria hanno individuato lesioni al cranio e al volto. Il quadro clinico generale è compatibile con quello di un caso di maltrattamenti in famiglia.

Le dichiarazioni degli investigatori sul caso della bambina di 3 mesi

Gli investigatori hanno aperto un fascicolo d’indagine e disposto l’arresto dei due genitori. Due ragazzi di 30 anni che ora dovranno dare la loro versione dei fatti. Gli stessi inquirenti hanno spiegato:

L’immediata ed intensa attività investigativa posta in essere dalla Squadra Mobile, con l’escussione di parenti e vicini di casa, nonché l’analisi dei cellulari dei due fermati, consentiva di raccogliere elementi di prova che portavano a trarre in arresto entrambi i genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Si tratta di una situazione delicata. Gli inquirenti hanno sottolineato che non è stata individuata nessuna situazione di degrado familiare. Non si esclude la responsabilità di altri coinvolti. Sarà fondamentale procedere con molta cautela, vista l’estrema delicatezza dei fatti.