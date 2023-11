Bambina di 5 anni trovata priva di vita dai suoi genitori: “Stava giocando con i fratelli”

Una storia straziante che arriva da Trussville, in Alabama. Una bambina di 5 anni è stata trovata priva di vita nel cesto della biancheria dai suoi genitori. Sono stati proprio loro a lanciare l’allarme e a raccontare cosa è accaduto nella casa di famiglia in quei drammatici minuti.

La notizia è stata riportata dal giornale Metro e in poco tempo si è già diffusa in tutto il mondo. I soccorritori si sono precipitati sul posto, dopo la chiamata dei genitori ed hanno trasportato con urgenza la piccola all’ospedale St. Vincent’s East. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla, hanno dichiarato il suo decesso non appena raggiunta la struttura sanitaria.

La mamma e il papà hanno raccontato che la bambina di 5 anni stava giocando in casa con i fratelli. Dall’altra stanza li sentivano ridere e parlare. Erano soliti giocare tutti insieme mentre loro sbrigavano le faccende domestiche. All’improvviso, hanno sentito uno strano silenzio, così hanno deciso di andare a controllarli. È stato allora che hanno fatto la drammatica scoperta.

Hanno trovato la piccola priva di vita nel cesto della biancheria sporca. I due fratelli non sapevano cosa fosse accaduto. Nemmeno i medici, dalle prime visite, sono riusciti a capire come sia morta la minore. Sarà ora fondamentale attendere i risultati dell’autopsia. Per gli inquirenti si è trattato di un decesso accidentale, un incidente domestico. Tuttavia, bisognerà ricostruire la dinamica e stabilire cosa sia precisamente accaduto alla bimba. Sarà importante anche capire se la minore soffrisse di patologie mai diagnosticate, che potrebbero aver causato un possibile malore.

La vicenda ha sconvolto la comunità, tutti nella zona conoscono bene i due genitori, sempre attenti e amorevoli con i loro bambini.