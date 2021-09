Questa storia ha lasciato tutti quanti letteralmente senza parole, perché è semplicemente incredibile. Racconta di una bambina di 6 anni che ha visto Gesù quando è quasi morta prima di ricevere un’importante diagnosi. Ha vissuto una di quelle esperienze di pre morte che di solito si vedono nei film. Il suo racconto è davvero da brividi.

Zola è una bambina che fin dalla nascita ha avuto problemi di salute. I genitori non capivano cosa le stesse accadendo, ma la mamma Brittani Tomic ha raccontato che in seguito a un’ecografia hanno trovato una cisti del plesso coroideo nel suo cervello.

Man mano che cresceva, nonostante le diagnosi di altre malattie erano tutte negative, la piccola non cresceva nello stesso modo degli altri bambini. A 2 anni ha iniziato ad avere le convulsioni, ma hanno escluso l’epilessia indagando per apnea notturna, consigliando di rimuovere le tonsille.

Eravamo fiduciosi. Sentivamo che questa sarebbe stata la fine di tutte le sue crisi epilettiche e dei problemi medici. Questo sarebbe stato l’intervento chirurgico per sistemare tutto.

Ma le cose non sono andate così. Dopo l’intervento la bambina si è svegliata di notte con un’emorragia dalla bocca. In ospedale hanno scoperto che aveva un’emorragia interna da 10 giorni, aveva rischiato di morire. Ma così hanno scoperto a 3 anni che soffriva di sindrome di Ehlers-Danlos.

Bambina di 6 anni ha visto Gesù e lo racconta

Un giorno Zola ha spiazzato tutti chiedendo quando avrebbe ripotuto vedere Gesù. La mamma le ha chiesto quand’era stata la prima volta e lei ha risposto “La notte in cui sono morta“.

Secondo la mamma potrebbe aver avuto un’esperienza di pre-morte. Oppure davvero Gesù le è apparso per calmarla e tranquillizzarla in quel momento tanto difficile per lei. Aveva solo 3 anni, ma a quanto pare il ricordo è vivo in lei, tanto da voler ancora incontrare quella strana figura apparsa quando stava per morire.

