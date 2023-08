La vicenda è accaduta a Salerno, precisamente a Battipaglia. Una bambina di soli 7 anni ha denunciato ai Carabinieri la mamma e il nonno, dopo che è stata trovata in strada svestita.

Il primo a rendersi conto di quella bambina che vagava da sola spaesata impaurita è stato un passante, che ha subito pensato di allertare le forze dell’ordine.

In poco tempo gli agenti dei Carabinieri hanno raggiunto il posto e hanno cercato di parlare con quella bambina di 7 anni. Ha raccontato di essersi allontanata dalla sua abitazione perché non ne poteva più delle cinghiate della mamma e del nonno materno.

Le indagini sulla famiglia della bambina di 7 anni

La Procura ha subito aperto un fascicolo di indagine, iscrivendo madre e nonno nel registro dei indagati. Nel frattempo, la minore è stata affidata a una zia. I medici che l’hanno visitata in ospedale hanno confermato il suo racconto, sul suo corpo c’erano evidenti segni di violenza.

I familiari sono ora indagati per abbandono di minore e maltrattamenti. Ma saranno soltanto altre indagini e le testimonianze della madre e del nonno a chiarire quello che davvero accadeva dentro quell’abitazione e come la bambina di 7 anni sia riuscita a sfuggire dalle griglie di qualcuno che voleva farle nel male, per di più senza vestiti, per le strade di Battipaglia.

L’episodio risalirebbe allo scorso mese di luglio, ma si è diffuso soltanto adesso. In poche ore, attraverso i social network, ha raggiunto ogni parte d’Italia, lasciando dietro di sé una scia di rabbia. Tantissimi i commenti delle persone dopo il racconto della bambina. Un’anima innocente presa a cinghiate da coloro che invece avrebbero dovuto prendersi cura di lei e insegnarle ad affrontare la vita.

La madre, il nonno e anche il suo papà, dovranno comparire davanti al giudice per dare la loro versione dei fatti sul racconto della minore.