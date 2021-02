Bambina di 9 anni morta nel sonno: tre giorni prima era risultata positiva

Una triste notizia che arriva dal Texas, una bambina di soli 9 anni di nome Makenzie Gongora, è morta dopo tre giorni dalla positività per il tampone del Covid-19. La piccola non aveva alcuna malattia e i suoi genitori, così come i medici, non riescono a trovare una spiegazione al suo tragico decesso.

A raccontare cos’è accaduto, è stata la zia di Makenzie. La bambina di 9 anni si trovava al doposcuola, quando ha iniziato ad accusare un forte mal di testa e un mal di pancia. Le maestre, dopo averle misurato la temperatura, hanno avvisato la famiglia, comunicando che la figlia aveva la febbre.

🙏🏽 ❤️ PRAYERS FOR MAKENZIE'S FAMILY: San Antonio elementary school student dies three days after testing positive for COVID-19. The family of Makenzie Gongora wants to bring awareness on how COVID impacts children: https://t.co/Id7EksAVrY pic.twitter.com/SADWTgdcBN — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) February 5, 2021 Credit: Twitter

La mamma, dopo averla ripresa, l’ha subito portata in ospedale, per richiedere un tampone. Tampone che ha dato esito positivo. Nei giorni successivi, la piccola aveva mostrato miglioramenti. La febbre era scomparsa, così come gli altri dolori. Makenzie aveva soltanto qualche leggero problema respiratorio, ma nel complesso stava bene.

Il giorno del compleanno del suo papà, lo scorso 2 febbraio, la sua mamma le ha dato la buonanotte e l’ha messa a dormire. Purtroppo la bambina non si è più svegliata.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità e in seguito tutto il mondo. Makenzie non aveva alcuna patologia e i dottori non riescono a capire come il virus le abbia strappato via la vita. Per questo, hanno deciso di disporre l’esame autoptico, con la speranza di risalire alla causa della morte.

La raccolta fondi per la bambina di 9 anni

La zia della piccola ha organizzato una raccolta fondi, con lo scopo di raccogliere denaro per organizzarle una cerimonia funebre. Anche suo padre e il suo fratellino di 8 anni sono risultati postivi al tampone.