Una bambina di soli 8 anni ha perso la vita, dopo aver accusato forti dolori. Aveva anche la febbre da diversi giorni, che non riusciva a scendere. I genitori, quando si sono resi conto che la sua situazione non migliorava, hanno chiesto l’intervento dei sanitari. Ma al loro arrivo era ormai troppo tardi.

Un tragico ed improvviso decesso, che ha sconvolto la comunità. La famiglia di origini nigeriane, avrebbe dovuto battezzare il loro terzo figlio, nato nel 2020, domenica prossima.

In base alle informazioni che riporta Il Gazzettino, il quotidiano locale, il dramma si è consumato l’altra notte. Precisamente in un’abitazione in via Calcroci, a Dolo, in provincia di Venezia.

La piccola ha iniziato ad avere la febbre dallo scorso martedì. Il suo medico l’ha sottoposta sin da subito a tutte le cure di cui aveva bisogno. Voleva fare il possibile per farle passare i forti malori che stava accusando.

Tuttavia, nel giro di pochi giorni, la sua situazione è peggiorata ulteriormente. Di conseguenza i genitori hanno deciso di chiedere l’intervento urgente di un’ambulanza. I sanitari sono arrivati nell’abitazione nel giro di pochi minuti.

Hanno fatto il possibile per aiutare la bambina, ma la sua condizione è apparsa critica sin da subito. Infatti nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore ha cessato di battere. Purtroppo la piccola si è spenta a soli 8 anni, dopo aver accusato forti malori e febbre alta.

Morta bambina di 8 anni, il messaggio del parroco

La causa del suo improvviso e tragico decesso resta un mistero. Infatti la direzione sanitaria, ha deciso di disporre l’autopsia sul suo corpo, per chiarire il reale motivo dietro la sua morte. Tuttavia, per i medici non era affetta dall’infezione di Covid-19.

La famiglia era ben inserita nella comunità. Infatti sul web sono stati pubblicati diversi messaggi di cordoglio per la bimba e per i suoi genitori, distrutti dalla prematura perdita. Tra questi c’è anche quello di Don Amelio Brusegan, che li conosce molto bene. Sul suo profilo Facebook, ha scritto: