Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia, ma che invece fortunatamente è terminato al meglio, si è verificato nella mattinata di ieri a Monza. Una bambina di tre anni stava soffocando per via di un boccone di frutta andato di traverso. Uno sconosciuto è intervenuto e l’ha salvata con una manovra provvidenziale. Il papà della piccola ora cerca l’eroe per ringraziarlo.

Ieri, lunedì 6 marzo, complice il bel tempo, un papà e la sua bambina di tre anni stavano trascorrendo qualche ora di divertimento e relax nel parco cittadino a Monza.

La piccola stava mangiando della frutta, quando un boccone forse troppo grande e non masticato al meglio le è andato di traverso. Improvvisamente non è riuscita più a respirare e il suo papà, preso alla sprovvista e dal panico, ha chiesto aiuto.

Un altro ragazzo, anche lui papà di un bimbo piccolo, con sangue freddo è intervenuto ed ha effettuato una manovra repentina e decisa sulla piccola, probabilmente quella di Heimlich, che in pochi secondi le ha permesso di sputare il boccone e liberare le vie aeree.

L’appello del papà della bambina di tre anni

Nell’ansia e nella paura del momento, il papà della piccola non ha chiesto il nome al salvatore della sua bimba. A mente fredda, però, ha pubblicato un post sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…“, con la speranza di rintracciarlo e ringraziarlo a dovere.

Volevo ringraziare pubblicamente e rintracciare la persona che stamattina, al parco di Monza, con una manovra disostruttiva, ha salvato la vita alla mia bambina di tre anni. Nello shock di ciò che era successo, non ho chiesto i contatti. Se sei nel gruppo fatti vivo per piacere. Grazie infinite.

Tanti i membri del gruppo che hanno commentato il post per sapere come sta la bimba e per congratularsi con l’uomo misterioso.

Il papà, raccontando nello specifico quello che era successo, ha anche sottolineato l’importanza di conoscere le attività di primo soccorso. Le stesse di cui era a conoscenza l’uomo nel parco e che hanno permesso allo stesso di salvare una vita.