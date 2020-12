Bambina di tre mesi ricoverata per Covid: come è avvenuto il contagio

Una bambina di soli tre mesi è stata ricoverata all’ospedale di Sassari, nel reparto di malattie infettive, perché risultata positiva al Covid-19. Anche sua mamma si trova nella stessa struttura ospedaliera e anche il suo tampone ha dato esito positivo. Fortunatamente, nessuna delle due ha presentato sintomi, ma i medici hanno deciso di tenerle sotto controllo e di prendere tutte le dovute precauzioni.

Il team ospedaliero ha spiegato che mamma e figlia si sono contagiate dopo aver dato una festa con circa trenta invitati, per il battesimo della piccola.

A diffondere la notizia poche ore fa, la testata giornalistica Ansa.

Nella provincia di Sassari è in corso lo screening di massa. Nel comune di Pattada sono circa 30 le persone attualmente positive. Molte erano già state individuate prima dei tamponi gratuiti, mentre altre 15 persone sono risultate positive dopo aver effettuato 230 tamponi. Tra queste anche alcuni bambini e il sindaco del posto, Angelo Sini. Quest’ultimo si trova ora in isolamento domiciliare senza sintomi.

Dopo i risultati, il primo cittadino ha deciso di chiudere le scuole, gli asili, le elementari e le scuole secondarie di primo grado fino al prossimo 22 dicembre. Data che precede la chiusura per le vacanze di Natale.

Al momento i casi positivi sono circa una trentina in paese. Visti i nuovi casi verificatisi in paese, che purtroppo hanno toccato anche le fasce più giovani della popolazione, ritengo opportuno non far pagare a queste fasce più deboli il propagarsi di eventuali focolai legati al covid 19, sebbene non attribuibili all’attività scolastica.