Natale 2020: poco fa la buona notizia per le famiglie

In vista delle prossime festività natalizie, ci sono delle buone notizie anche per quanto riguarda le compagnie telefoniche. I colossi del settore attivi in Italia proporranno ai rispettivi utenti degli incentivi davvero allettanti, tesi a concedere la possibilità di comunicare con i propri cari a Natale.

Per un Natale meno solo

Il Natale ormai alle porte si profila come particolarmente complicato per gli italiani che si prepareranno a trascorrere le feste a casa. Per tale ragione, in risposta all’appello lanciato dal ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, le compagnie telefoniche dispenseranno giga gratis agli utenti, così da consentire loro di parlare in totale libertà con gli amici e i familiari.

Distanza meno avvertita

A tal proposito, la Pisano ha dichiarato con un post su Facebook che potersi trovare distanti fisicamente dai cari, con cui si hanno legami affettivi, non deve necessariamente comportare l’impossibilità di comunicare e passare insieme una serata che si era abituati a viverla vicini negli anni scorsi.

L’onorevole ha poi aggiunto di augurarsi una reazione favorevole dalle società, in modo da fornire un incoraggiante segnale per la coesione della comunità nazionale e la massima serenità possibile di una festività, per tradizione, particolarmente importante per il popolo italiano e i residenti nel nostro Paese.

Invito accolto

L’appello ha riscosso il favore delle aziende interpellate. La Vodafone ha, ad esempio, comunicato di essere lieta di aderire all’invito rivolto agli operatori di telecomunicazioni. Pertanto garantirà traffico illimitato e gratuito ai relativi clienti dalle ore 18 della Vigilia e lungo l’intero 25 dicembre.

Natale ravvivato

Dello stesso avviso Tim e WindTre. Per ciò che concerne la Tim, alla pari di Vodafone, saranno regalati i giga dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutto il 25. Forse WindTre si limiterà al giorno di Natale, ma si tratta comunque di mere supposizioni, poiché al momento non sono state divulgate ulteriori informazioni.