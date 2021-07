Tanta commozione ai funerali dei due bambini morti a Verona, in seguito al crollo di una copertura della ghiacciaia in pietra del parco di Lessinia dove Michele e Tommaso, di soli 8 e 7 anni, si trovavano. A celebrare le esequie delle due piccole vittime è stato monsignor Giuseppe Zenti, il vescovo di Verona.

Fonte Pixabay

Michele di 8 anni e Tommaso di 7 anni sono morti sabato 4 luglio 2021 in Lessinia, a causa del crollo di una copertura di una ghiacciaia in pietra. Si trovavano lì con le rispettive famiglie per godersi una giornata all’aria aperta e fare un picnic in tutta tranquillità.

Una vera e propria tragedia che si è consumata di fronte agli occhi dei genitori dei piccoli, che non hanno potuto far nulla per salvare le loro vite.

Bambini morti a Verona, le parole dei papà dei bambini

Il padre del bambino di 8 anni morto insieme all’amico di sette anni ha voluto salutare i due piccoli con queste parole che commuovono tutti quanti:

Questo non è un addio, lo so, perché un giorno ci ritroveremo con il vostro sorriso grande e sdentato.

Fonte Pixabay

Il padre di Tommaso, invece, aggiunge:

Te e Michele eravate sempre uniti, sempre vicini, sempre davanti a tutti, anche sabato – giocando su quella maledetta ghiacciaia – ve ne siete andati insieme, senza salutare. Ci mancherà tutta la vostra gioia ed energia. Adesso correte tra gli angeli del cielo ma vegliate sempre su i vostri fratelli e sorelle e su di noi, angelini nostri.

Il vescovo di Verona, infine, ha invitato a ringraziare

questi due ragazzi meravigliosi che ci hanno insegnato che la vita va vissuta al meglio. Questo è il momento del silenzio. Sentiteli come vostri grandi amici che ci sorridono dal cielo. Invochiamo la misericordia di Dio sulle nostre fragilità.

Fonte Pixabay

Grande la commozione in paese per il lutto cittadino annunciato dal sindaco della città veneta, Federico Sboarina, presente anche alla celebrazione funebre.