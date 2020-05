Bambini scomparsi in Italia: più di 8mila denunce nel 2019 Nel 2019, secondo i dati di Telefono Azzurro, sono state 8mila le denunce di bambini scomparsi

Il Telefono Azzurro rende noti i dati del 2019 relativi alle denunce di bambini scomparsi. Sarebbero più di 8mila le segnalazioni di bambini di cui si erano perse le tracce, con la disperazione dei genitori. Quanti di loro sono stati effettivamente ritrovati?

In occasione della Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, Telefono Azzurro rende noti i dati relativi a tutti quei bambini, a tutte quelle bambine e anche a tutti quegli adolescenti, italiani e stranieri, che spariscono letteralmente nel nulla. Le denunce di minori scomparsi sono sempre di più.

I dati del 2019 ci informano che le denunce di scomparsa di minori sono state 8,331, di cui 5,376 di bambini stranieri e 2.955 di bambini italiani. Rispetto al 2018 i casi sono raddoppiati e l’associazione che ogni giorno si occupa di aiutare i bambini in difficoltà nel nostro paese è profondamente preoccupata.

Il presidente Ernesto Caffo spiega che spesso bambini e teenager scomparsi vengono ritrovati in un territorio diverso da quello da cui sono spariti. “Spesso sono vittime di tratta o sfruttamento e quindi occorre una solida cooperazione a livello internazionale, che favorisca la collaborazione, anche sull’aspetto della prevenzione della scomparsa, tra le Istituzioni e il mondo del No Profit“.

Se questa è la situazione in Italia, in Europa Missing Children Europe ci rivela dati che fanno rabbrividire. Nel 2019 il Numero Unico per i Bambini Scomparsi nel Vecchio Continente ha risposto a 55.284 contatti: il 55% dei casi ha riguardato famiglie di rifugiati, mentre il 23% casi di minori che sono stati sottratti ai minori. Un fenomeno decisamente preoccupante, che non riguarda solo l’Italia.

In Inghilterra si parla di più di 80mila casi di minori scomparsi, mentre in Russia sono 45mila e in India ben 111.569. I numeri salgono incredibilmente negli Stati Uniti, dove in un anno si sono perse le tracce di più di 421.394 minori. Quante denunce finiscono con un lieto fine per bambini e famiglie?