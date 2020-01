Bambino di 10 anni trovato morto nel carrello dell’aereo Boeing 777 TRAGEDIA: bambino di 10 anni trovato morto nel carrello di atterraggio di un aereo 😢💔

L’orribile vicenda è accaduta ieri, 8 gennaio, in Francia, precisamente sul volo Air France proveniente dalla Costa d’Avorio. Un bambino di circa 10 anni, è stato trovato senza vita, all’interno del carrello di atterraggio. Secondo quanto riportato, il piccolo è morto per assideramento e si sospetta che si sia intrufolato in modo clandestino, per raggiungere la Francia, dove potrebbero vivere i suoi parenti.

All’interno di un carrello di atterraggio, le temperature possono scendere a meno 50 gradi sotto lo zero.

Il mezzo in questione, è il Boeing 777. Subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita del bambino, la notizia si è diffusa in tutto il mondo. Le persone incredule, hanno pensato che si trattasse di una notizia non vera, finché in un comunicato stampa stampa, la stessa compagnia aerea ha riferito quanto accaduto, definendo il bambino un passeggero clandestino ed esprimendo la loro compassione per la tragedia.

Le forze dell’ordine adesso stanno indagando, per cercare di identificare il bambino, capire la sua provenienza, trovare la sua famiglia e soprattutto scoprire perché si trovava all’interno del carrello di atterraggio dell’aereo.

La compagnia aerea è adesso oggetto di critiche, perché una sicurezza più accurata, avrebbe impedito ad un bambino di nascondersi sul mezzo e di perdere la propria vita.

Purtroppo quando si arriva sui 10.000 metri di altitudine, le temperature scendono a meno 50 gradi e un carrello di atterraggio, non ha di certo i riscaldamenti.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Negli ultimi anni, sono stati numerosi i clandestini che dall’Africa, hanno cercato di raggiungere la Francia, nascondendosi sugli aerei.

