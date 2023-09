Il racconto dei genitori non avrebbe trovato conferme in una prima ispezione cadaverica: disposta l'autopsia sul bambino di 18 mesi

Indagini in corso per l’improvvisa scomparsa di un bambino di 18 mesi a Portogruaro, Venezia. Gli agenti vogliono vederci chiaro, la versione rilasciata dai genitori non convince.

Il minore è deceduto a seguito di un’ematoma alla testa, dopo che sarebbe stato trovato agonizzante in strada lo scorso lunedì sera. I genitori, di origine serba, hanno parlato di una caduta dall’alto. Tuttavia, il procuratore ha disposto l’autopsia per far luce sulla verità.

Il quesito specifico che abbiamo sottoposto al medico legale sarà fondamentale. Vogliamo verificare la versione dei genitori. Abbiamo chiesto se c’è compatibilità tra il decesso del piccino e la caduta dall’alto riferita dai familiari. Oltre all’esame autoptico, stiamo procedendo con tutti gli esami di tipo tecnico, coordinati dai Carabinieri.

Cosa è accaduto al bambino di 18 mesi

Il bambino di 18 mesi sarebbe stato trovato agonizzante in strada e portato in ospedale. I medici hanno subito capito che aveva un grave ematoma alla testa e hanno fatto il possibile per salvarlo. Inizialmente, hanno ipotizzato che il minore potesse essersi allontanato da casa, per poi essere investito da un’auto pirata, che lo aveva lasciato in strada da solo in quelle condizioni. Ma ben presto, la prima ricostruzione è stata esclusa dagli inquirenti. Le indagini sono ora concentrate su un possibile incidente domestico.

Dalle prime notizie diffuse, sembrerebbe che la versione fornita dai genitori, che hanno raccontato che il piccolo sarebbe caduto dal cofano di una macchina, non avrebbe trovato conferme in una prima ispezione sul corpicino effettuata dal medico legale. L’autopsia sarà fondamentale per far luce sulla vicenda.

Sotto esame anche la chiamata dei familiari fatta al 118. I genitori non hanno però atteso l’arrivo dell’ambulanza e hanno deciso di portare il piccolo in ospedale, dopo averlo messo nell’auto. Hanno raccontato che sarebbe stata la mamma a trovarlo in strada e ad attirare l’attenzione del resto dei parenti con le sue grida disperate. Purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del bambino di 18 mesi.