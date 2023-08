Sono ore di ansia e preoccupazione per i genitori di un bambino di 18 mesi, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Si trovava in braccio alla sua mamma, lo stava allattando, quando sarebbe scivolato. Il triste episodio è accaduto nel comune di Annicco, in provincia di Cremona, Lombardia.

I medici, per ora, mantengono la sua prognosi riservata. Dalle notizie emerse, sembrerebbe che non si siano ancora pronunciati dopo l’intervento e che al momento, il bambino di 18 mesi si troverebbe in coma, ricoverato all’interno della struttura sanitaria di Bergamo.

La notizia si è rapidamente diffusa sul web e sono numerose le persone che si sono strette al dolore della famiglia e che in queste ore stanno pregando e sperando affinché il bambino si riprenda presto e possa tornare tra le braccia della sua mamma e del suo papà.

Non sono ancora chiari i dettagli. Da quanto riportato dalle testate giornalistiche, sembrerebbe che la donna stava allattando il figlio di 18 mesi quando, per cause ancora non rese note, gli è scivolato dalle braccia, è caduto ed ha battuto la testa. In poco tempo è stata lanciata la chiamata al numero unico, con la richiesta dell’intervento di un’ambulanza.

Gli operatori sanitari hanno raggiunto l’abitazione in breve tempo e hanno trasportato il minore con l’eliambulanza, in codice rosso. I medici del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, hanno subito capito le gravi condizioni. Tuttavia, non si sono ancora espressi sugli esiti dell’intervento e degli esami.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che stanno ricostruendo gli ultimi momenti prima dell’imprevedibile incidente e stanno ascoltando i testimoni. Sembrerebbe che la mamma si trovasse seduta su una scala, mentre allattava il suo bambino. Quest’ultimo le sarebbe scivolato dalle braccia e avrebbe battuto la testa ai gradini.

Tutti sono in ansia e in attesa che i medici diffondano notizie utili dall’ospedale. La speranza è quella di leggere nella nota che il piccolo si sta riprendendo e che presto potrà tornare a casa insieme alla sua famiglia.