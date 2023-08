Un tragico ed inaspettato incidente ha spezzato la vita di Vito Cascella, l’assistente di Kekko dei Modà. Il 47enne era a bordo della sua moto, a Cernusco sul Naviglio (Milano), quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo.

La triste vicenda è accaduta nella notte dello scorso 9 agosto. La dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli agenti stanno cercando di capire come Vito Cascella abbia perso il controllo della sua moto, per poi finire la corsa contro un palo. Purtroppo, l’impatto non gli ha lasciato scampo. In poco tempo, gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto il punto del sinistro e hanno trasportato il 47enne all’ospedale Uboldo di Cernusco. Purtroppo l’assistente di Kekko dei Modà era già in arresto cardiaco e nonostante i disperati tentativi dei dottori, si è spento per sempre.

L’ultimo addio dei Modà a Vito Cascella

La notizia si è diffusa rapidamente, tanti gli amici che hanno pubblicato un messaggio d’addio sui social. E tra questi di certo non poteva mancare Kekko:

Ti ho fatto una promessa, non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash.

Parole che dimostrano che tra i due non c’era solo un rapporto di lavoro, ma di affetto e di amicizia. La notizia ha spezzato il cuore dell’intera band.

La dinamica del sinistro stradale ancora al vaglio delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire l’intera dinamica del sinistro stradale, vogliono capire cosa abbia portato Vito a perdere il controllo del mezzo a due ruote e a quale velocità stava procedendo. Per ora le ipotesi sono tutte al vaglio delle indagini. Distrazione o una tragica ed imprevedibile fatalità. L’unica cosa che sembra essere certa, è che non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.