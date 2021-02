Questa è una bellissima storia che merita di essere condivisa. Un bambino di 4 anni guarito dal tumore, dopo una lunga battaglia, torna a casa coronando il suo più grande sogno. Diventa poliziotto per un giorno, salendo con alcuni colleghi sulla volante che dall’ospedale lo ha ricondotto nella sua abitazione.

Davide è un bambino di soli 4 anni che però ha già dovuto affrontare una battaglia più grande di lui. Purtroppo soffriva di una rara forma di tumore. Curato all’ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon di Napoli, ha ricevuto una grande sorpresa prima di tornare a casa.

Davide ha affrontato la malattia con grande coraggio. E per questo la Polizia di Napoli ha voluto fargli un grande regalo, visto che il suo sogno è diventare agente: venerdì ha lasciato l’ospedale con la divisa della Polizia di Stato e a bordo di una volante.

L’ospedale partenopeo ha diffuso le immagini di Davide in divisa accolto dai “colleghi” della Squadra Volante della Questura, che lo accolgono a bordo della volante, mostrandogli anche come funzionano le radioline e le sirene.

L’ospedale ha voluto condividere con tutti questa grande esperienza:

Ieri il nostro piccolo Davide ha finalmente terminato le terapie e noi, per festeggiare un momento così importante, abbiamo deciso di realizzare un suo piccolo grande sogno: essere un vero “Poliziotto”, almeno per un giorno! Non saremmo riusciti nell’impresa senza il prezioso supporto del questore di Napoli, Alessandro Giuliano, sempre vicino al nostro ospedale e di tutto l’Ufficio Prevenzione regionale diretto dalla dr.ssa Fava che, senza pensarci un secondo, hanno dato la loro piena disponibilità nel realizzare il sogno di un piccolo GRANDE UOMO di appena 4 anni!