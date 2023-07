Bambino di 4 anni muore annegato: la mamma si era addormentata

La tristissima vicenda è accaduta a Blaenffos, Galles. Un bambino di 4 anni ha perso la vita dopo essere caduto in uno stagno. Ifan stava giocando fuori insieme agli altri tre fratelli, mentre la loro mamma si trovava all’interno dell’abitazione.

La donna si è addormentata e in quei pochi minuti di distrazione, il bambino di 4 anni si è allontanato dalla sua casa e ha raggiunto uno stagno. Non è chiaro come siano andate le cose, il minore è caduto ed è annegato.

L’allarme lanciato dalla madre

Quando la madre si è svegliata, è uscita a controllare i suoi figli e si è resa conto che Ifan non era con gli altri tre fratelli. Così, presa dal panico, ha iniziato a cercarlo nei dintorni. Soltanto dopo che uno degli altri figli le ha detto che forse era andato allo stagno, ha scoperto quello che era accaduto. È proprio lì che ha trovato il suo bambino, galleggiava nell’acqua a faccia in giù. Era ormai troppo tardi.

La donna ha lanciato l’allarme ai soccorsi e ha cercato di rianimarlo, senza successo. Anche gli operatori sanitari, una volta raggiunto lo stagno, hanno cercato, per più di un’ora, di salvargli la vita. Alla fine, sono stati costretti ad arrendersi e a dichiarare il suo decesso sul posto.

Il bambino di 4 anni soffriva di autismo

Ifan soffriva di autismo e secondo i medici, la sua condizione ha ridotto la percezione del pericolo. Oggi è la famiglia ricorda quel bambino di 4 anni in tutta la sua gioia e in tutti i suoi sorrisi.