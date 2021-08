Una tragedia che arriva da Bridgend, nel Galles e che sta facendo rapidamente il giro del mondo. Un bambino di 5 anni è stato trovato senza vita nel fiume Ogmore. La porta dell’abitazione di famiglia era aperta.

Sulla vicenda sono subito intervenute le forze dell’ordine che hanno perlustrato l’intero territorio circostante, con il tentativo di raccogliere gli elementi utili alle indagini e alla ricostruzione degli ultimi minuti di vita del minore.

Il ritrovamento del bambino nel fiume è avvenuto alle 5:45 dello scorso 31 luglio. Nonostante la corsa in ospedale, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Gli agenti della polizia stanno interrogando tutti i conoscenti e i vicini della famiglia, chiunque possa avere informazioni su ciò che è accaduto.

I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito le urla della madre intorno alle 5:30 di notte. Hanno affermato che la stessa aveva trovato la porta sul retro aperta.

Le indagini sulla morte del bambino di 5 anni

Dopo l’arrivo delle autorità, l’intero ambiente circostante è stato bloccato al traffico e perlustrato metro per metro, fino alla tragica scoperta nel fiume. Gli agenti hanno fatto sapere che stanno continuando ad indagare con la speranza di dare risposte alla famiglia e che c’è una pista che stanno seguendo.

Le nostre condoglianze vanno alla famiglia del bimbo e i nostri pensieri sono con loro. La squadra della polizia di quartiere continuerà a sostenere e a parlare con i residenti della zona e incoraggio le persone a parlare con loro in caso di dubbi. Stiamo mantenendo una pista aperta e stiamo lavorando duramente per stabilire le circostanze complete della sua morte in modo da poter fornire risposte alla sua famiglia.

Queste la parole dell’ispettore capo Geraint White, che ha concluso chiedendo a tutti di non speculare sull’incidente attraverso i social, visto che c’è in corso un’indagine aperta. Ha poi lanciato un appello rivolto a chiunque abbia visto qualcosa o abbia assistito all’incidente.