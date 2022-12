Bambino di 8 mesi trovato vivo in un campo 24 ore dopo la sua scomparsa

Un vero e proprio miracolo, così è stato definito quanto accaduto ad un bambino di 8 mesi chiamato Niguel Jackson. È stato trovato vivo, dopo 24 ore dalla sua scomparsa, in un campo a Baton Rouge, in Louisiana.

Tutto è iniziato diversi mesi fa, quando la madre si è presentata alla caserma dei Vigili del Fuoco in cerca di aiuto. Aveva bisogno di urgenti cure mediche. Ma il bambino non era con lei.

È stata trasportata in ospedale e sottoposta a tutte le cure mediche di cui aveva bisogno. Nel frattempo, la famiglia era preoccupata e allarmata per la scomparsa del bambino di 8 mesi. Quando la donna era uscita di casa quel giorno, aveva portato con se anche il piccolo Niguel Jackson.

Non appena si è ripresa, le autorità l’hanno interrogata ed è stata la stessa donna a condurre i soccorritori nel posto in cui aveva lasciato il figlio.

Curt Monte, uno dei vigili del fuoco, ha spiegato:

Il piccolo è stato portato in ospedale e i medici gli hanno fornito tutte le cure di cui aveva bisogno. Sta bene ed è vivo.

Le autorità del posto hanno fatto sapere che la madre non verrà accusata, poiché è stata costretta a lasciare il suo bambino a seguito delle sue gravi condizioni di salute. In una nota ufficiale si legge:

Il bambino è stato portato in un ospedale locale per cure mediche precauzionali. Si ritiene che la madre abbia sofferto di evidenti problemi di salute. Nessuna accusa è pendente in questo momento. Questa indagine è ancora in corso.