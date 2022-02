A poche settimane dalla tragedia del piccolo Rayan, un altro bambino è caduto in un pozzo in Afghanistan.

Haidar è precipitato due giorni fa in un pozzo profondo 25 metri nel villaggio di Shokak, provincia di Zabul.

I soccorritori stanno lavorando per cercare di salvarlo, una corsa contro il tempo, proprio com’è stato per il bimbo in Marocco. È rimasto incastrato a 10 metri dalla superficie.

Sui social si sono diffusi video ed immagini, ma le condizioni di Haidar non sono chiare. Sembra che sia in grado di muore le braccia e la parte superiore del corpo.

In alcuni audio si sente la voce del suo papà che gli dice “Stai bene figlio mio? Parla con me e non piangere, stiamo lavorando per farti uscire” e il bambino di 9 anni che gli risponde “Va bene, continuerò a parlare”.

There is an Afghan kid stuck in a 23-28 meter well since today 16 Febr. Yet there is not much attention to it. He is still there, he received water, a phone & food but no oxygen. Look at him cry when the Camera turns away from him. Please #SaveHaidari & remember Rayan. Prayers 🤲🏻 https://t.co/KCkn1VTOod pic.twitter.com/hTEQKTq5De

— RNPS5 (@RNPS51) February 16, 2022