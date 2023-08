Bambino di 9 anni morto dopo la puntura di un calabrone: il gesto commovente dei genitori

Un bambino di 9 anni ha perso la vita dopo la puntura di un calabrone, uno shock anafilattico non gli ha lasciato scampo. Si trova in vacanza insieme ai suoi genitori a Costa Vescovato (Piemonte), erano arrivati da Norimberga.

La famiglia aveva deciso di tornare in uno dei posti d’infanzia della mamma, per farle rivivere quei ricordi che custodiva da tempo nel suo cuore. Mai avrebbero immaginato che quel viaggio sarebbe costato la vita al loro bambino di 9 anni. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità.

Il minore ha iniziato a stare male, è andato in arresto cardiaco e all’arrivo dell’ambulanza, solo per qualche istante, i medici sono riusciti a rianimarlo e a trasportarlo, dopo averlo intubato, all‘Ospedale Infantile di Alessandria. Purtroppo, poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, la situazione è precipitata e alla fine i dottori non hanno avuto altra scelta che dichiarare la morte celebrale.

I genitori del bambino di 9 anni hanno dato il consenso per la donazione degli organi

Un giorno felice, che per i suoi genitori si è presto trasformato in un incubo. Nonostante l’immenso dolore, hanno dato il consenso per la donazione degli organi. Il loro amato figlio potrà salvare la vita ad altri bambini.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Primo Cittadino Ottavio Rube, che ha ricordato i momenti dell’infanzia della madre, quando giocava con sua figlia. Ha poi aggiunto:

Dopo quanto accaduto abbiamo ispezionato l’area della cooperativa e abbiamo distrutto due nidi di calabroni e uno di vespe, ma nell’agricampeggio, dove il bambino è stato punto, non c’erano nidi, è stato un calabrone di passaggio. Questo è il momento in cui fanno i nidi nei tronchi delle piante e ce ne sono tanti perché fa molto caldo.

L’intera comunità è sconvolta e si è stretta il dolore della sua mamma e del suo papà, che non riescono ancora a capacitarsi di quanto accaduto.