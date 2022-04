È diventata virale sul web la commovente lettera di un bambino di soli 9 anni per la sua mamma morta durante la guerra in Ucraina.

Questi 9 anni sono stati i migliori della mia vita. Ti sono molto grato per la mia infanzia. Sei la madre migliore del mondo, io non ti dimenticherò mai. Spero che tu sia felice in cielo, spero che tu vada in paradiso. Ci vedremo in paradiso. Proverò a fare il bravo bambino per venire in paradiso da te.