Bambino di tre anni morto nell’auto rovente: la madre era convinta di averlo lasciato all’asilo

Episodi del genere, purtroppo, si verificano ogni anno, soprattutto in estate. Un bambino di tre anni ha perso la vita, dimenticato in auto dalla sua mamma, sotto il sole. La notizia arriva da O Porriño, Spagna.

La donna si è preparata come tutte le mattine per recarsi a lavoro, ha preparato il suo bambino per portarlo all’asilo ed è salita in macchina. Durante il tragitto si è dimenticata di fermarsi per lasciare il piccolo, convinta invece di averlo fatto. È arrivata alla sua multinazionale farmaceutica Lonza ed ha parcheggiato il veicolo sotto il sole. È scesa e per sei ore ha lavorato, come tutti i giorni. La sua mente era certa di aver fatto tutto e invece aveva dimenticato il suo piccolo in auto.

Intorno alle 16:00 il papà si è recato all’asilo, per riprendere come sempre il suo bambino di tre anni. Ma una volta di fronte alle maestre, ha scoperto che quel giorno la moglie non lo aveva portato. L’uomo in poco tempo ha realizzato che invece la donna gli aveva detto di averlo fatto e così ha subito lanciato l’allarme.

Quando le autorità e i paramedici sono arrivati all’auto della madre, si sono ritrovati dinanzi la più triste delle scene. Per il minore era ormai troppo tardi. Hanno solo potuto tirarlo fuori e dichiarare il suo decesso.

La donna al momento è sconvolta ed è stata affidata alle cure di uno psicologo. Le autorità hanno disposto l’autopsia, necessaria per stabilire l’esatta causa del decesso, anche se non ci sono dubbi su come siano andati i fatti.

Il Primo Cittadino di O Porriño ha proclamato tre giorni di lutto cittadino e inviato il cordoglio alla famiglia a nome di tutta la comunità.

Purtroppo non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Ogni anno accade in ogni parte del mondo, lo chiamano “Black out“, quando la mente si convince di aver fatto le stesse cose come ogni giorno. Come questa madre, che era assolutamente convinta di aver portato il figlio all’asilo.