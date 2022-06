Bambino esce di casa mentre la mamma dorme: trovato in autostrada

Un bambino di due anni esce di casa mentre sua mamma dorme e raggiunge l’imbocco dell’autostrada. Questo è quanto successo nella giornata di lunedì 13 giugno a Rimini. I carabinieri hanno ritrovato un bimbo camminare disorientato per le strade della città. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Come già anticipato la vicenda si è svolta lunedì 13 giugno intorno alle ore 13. I carabinieri di Rimini non potevano credere ai loro occhi dopo aver visto un bimbo di soli due anni vagare da solo e senza meta per la città, arrivando a pochi metri dall’imbocco dell’autostrada.

Essendo molto piccolo, il bambino è apparso disorientato e non riusciva a ricordare la strada di casa. Inutile dire che gli inquirenti si sono dati subito da fare per risalire ai genitori del piccolo scappato di casa. Non riuscendo a risalire alla famiglia del bimbo, i carabinieri hanno rivolto domande ai residenti della zona in cui il piccolo è stato ritrovato.

Rimini: bambino di due anni scappa di casa mentre sua madre dorme

Tutto è bene quel che finisce bene. Dopo un’ora di intense ricerche e duro lavoro, i carabinieri di Rimini sono riusciti ad individuare i genitori del bambino fuggito di casa. Una volta giunta nell’abitazione, gli uomini non hanno potuto fare a meno di notare la porta era ancora aperta.

La madre del bimbo dormiva ancora e non si era accorta per niente della fuga del piccolo. Stando a quanto ricostruito, pare che il bambino abbia deciso di uscire non appena si è accorto che la porta di casa era aperta, approfittando anche del fatto che sua mamma dormiva.

Per quanto riguarda la mamma del bambino fuggito, c’è da dire che i carabinieri di Rimini hanno deciso di non sporgere denuncia contro la donna. Tuttavia, però, gli inquirenti hanno segnalato l’accaduto alla Procura dei minori di Bologna.