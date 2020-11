Un vero dramma è avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale Buccheri La Ferla, di Palermo. Un bambino è morto trenta minuti dopo il parto. I familiari hanno deciso di presentare una denuncia ed ora il corpo è nell’obitorio del nosocomio, in attesa dell’autopsia, che chiarirà le cause del suo decesso.

Una terribile vicenda che ha sconvolto tutta la famiglia, ma anche la comunità. Un momento di gioia per queste persone, si è trasformato tempestivamente in un dramma.

Secondo le informazioni emerse, la tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre. La madre, al nono mese di gravidanza, ha iniziato ad accusare uno strano malore.

Per questo sia lei che il marito, sono andati in fretta all’ospedale Cervello. I sanitari però, non gli hanno permesso l’ingresso, poiché diventati un centro Covid e non potevano fare nulla per capire la sua situazione.

La coppia ha deciso di tornare a casa, ma visto che la sua situazione non migliorava affatto, sono andati tempestivamente al vicino ospedale Buccheri La Ferla. I medici l’hanno sottoposta a tutti i controlli di routine all’ingresso e subito dopo, l’hanno trasportata in sala operatoria per un cesareo d’urgenza.

Esattamente trenta minuti dopo il parto, è avvenuta la tragedia, che ha sconvolto tutti. Il cuore del bimbo ha cessato di battere per sempre. I dottori hanno detto ai familiari che aveva il cordone ombelicale intorno al collo. Sul posto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato tempestivamente le indagini.

Bambino morto dopo il parto: il racconto dello zio

Vogliamo sapere cos’è successo. Vogliamo giustizia. Nulla potrà restituirci mio nipote. Era il loro primo figlio. Le hanno fatto un cesareo d’urgenza ed il bimbo è morto trenta minuti dopo il parto. Prima di andare in ospedale stava molto male, ma durante tutta la gravidanza, è stata seguita all’ospedale Cervello e non c’erano anomalie.

La donna, dopo il parto, è risultata positiva al Covid Test rapido ed infatti gli inquirenti vogliono capire se anche il piccolo abbia contratto il Coronavirus.

Il corpicino del bimbo al momento è nell’obitorio dell’ospedale Buccheri La Ferla. L’autopsia verrà eseguita nei prossimi giorni e quest’esame potrà aiutare gli inquirenti e i familiari capire il motivo dietro questo drammatico decesso.