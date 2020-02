Bambino salva la vita della madre "Aiuto, la mamma è svenuta a terra!" Queste sono state le parole del bambino ai soccorritori, che sono arrivati subito nella abitazione. Ecco cosa hanno scoperto quando sono entrati.

Una vicenda davvero incredibile, è accaduta nei giorni scorsi in una città in Piemonte. Un bambino di soli otto anni, con l’aiuto degli infermieri e degli operatori del centododici, è riuscito a salvare la vita della madre che era svenuta a terra. La presenza del piccolo è stata fondamentale per fare qualcosa.

Un evento sorprendente, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La vicenda si sarebbe potuta trasformare in tragedia, se in casa non ci fosse stato il piccolo, poiché è stato lui a mandare l’allarme a tutti.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle scorse ore, il bimbo era solo in casa con la madre e non c’era nulla di strano, era tutto proprio come gli altri giorni.

Ad un certo punto però, la donna è svenuta a terra e sembrerebbe che abbia avuto anche delle convulsioni. Il bambino ha allertato subito il padre, che era a lavoro e subito dopo ha chiamato il centodiciotto per chiedere aiuto. Anche l’uomo aveva chiamato i soccorsi.

Gli operatori hanno guidato il piccolo in tutto ciò che doveva fare. E’ stata molto bravo, perché è riuscito a fare tutto ciò che gli operatori gli dicevano. Anche a mettere dei cuscini vicino al corpo della madre, per proteggerla.

Quando i medici sono arrivati nell’abitazione, è stato proprio il bambino ad aprirgli ed a permettergli di entrare per salvare la donna, che era stesa a terra priva di sensi.

Grazie alla presenza del piccolo, i dottori sono riusciti a salvare la donna, infatti ora sta bene ed ha potuto riabbracciare il suo amato bambino.

Un evento davvero incredibile, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Tutti sono rimasti sorpresi da ciò che ha fatto il bimbo e da come sia riuscito a salvare la vita della madre.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

