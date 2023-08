Bancomat, ecco l’ultima truffa: 40 secondi e spariscono i soldi

I pagamenti elettronici stanno diventando sempre più frequenti e sempre più persone utilizzano le carte per fare acquisti. Ma occhio che le truffe sono sempre dietro l’angolo. I maggiori pericoli per i consumatori arrivano dagli sportelli bancomat che spesso possono nascondere delle insidie.

L’ultimo episodio è stato raccontato da Il Messaggero e risale allo scorso maggio. Un uomo si è visto prosciugare il conto di 1.000 euro dopo essersi recato ad uno sportello bancomat.

Come raccontato da lui stesso si era recato allo sportello ma dopo 40 secondi in cui la carta gli era stata trattenuta, il sistema non gli ha fatto fare alcuna operazione e gli ha restituito la carta perché non abilitata.

“Sono tornato a casa e ho telefonato alla mia banca descrivendo i fatti. L’operatrice mi ha rassicurato sul corretto funzionamento del mio bancomat. E mi sono tranquillizzato” – il suo racconto.

Peccato però che alcuni giorni dopo dal suo conto sono stati prelevati 1.000 euro a sua insaputa. L’uomo era stato vittima di una truffa chiamata “skimmer” in cui un dispositivo elettronico viene nascosto nella fessura dove viene inserita la carta che, grazie a delle microcamere, è in grado di identificare i codici pin e clonare il bancomat.

L’uomo ha disconosciuto subito l’operazione ed infatti poco dopo la banca gli ha riaccreditato la somma. “Ho telefonato nuovamente alla filiale per segnalare l’accaduto e hanno provveduto a riaccreditare l’importo”.

Ma per lui l’incubo non è finito perché giorni dopo la banca gli ha nuovamente stornato l’accredito perché secondo lei l’accredito era stato effettuato correttamente. “Sono corso dalla polizia e ho denunciato quanto accaduto”. Ora sono in corso delle indagini e chissà se la banca darà ragione al povero malcapitato che è rimasto vittima di una truffa.

Bisogna fare molta attenzione quando si va a prelevare al bancomat soprattutto se si nota qualcosa di strano nell’operazione o allo sportello.