Aveva solo 17 anni Barbara Brotto: per la sua mamma i concittadini hanno deciso di aprire un conto corrente, per sostenerla anche nelle spese del funerale e dell’inevitabile processo che seguirà il sinistro che ha portato via la giovane adolescente all’affetto dei suoi cari. Barbara, purtroppo, non è l’unica vita spezzata sulla strada di Gorgo al Monticano, in una notte in cui altre famiglie hanno pianto per un lutto che non finirà mai.

Nel sinistro avvenuto sulla strada di Gorgo al Monticano, Comune in provincia di Treviso, in Veneto, hanno perso la vita due giovani ragazze di 17 e 19 anni. Due amiche che erano sull’auto guidata da Mikele Tatani, amante della velocità. La stessa velocità che ha causato un lutto enorme nella piccola comunità veneta.

Barbara Brotto aveva 17 anni e viveva a Oderzo insieme alla sua famiglia. La mamma Gabriella ha perso la sua amatissima figlia nella notte di sabato scorso, in via Sant’Antonino a Gorgo al Monticano. Gli agenti continuano le indagini per verificare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Secondo alcune ipotesi al vaglio degli inquirenti, la Polo si è spostata a sinistra mentre la BMW 420, sulla quale viaggiavano i giovani, ha tentato di superarla a 140 chilometri orari, in una strada nella quale il limite è di 50.

L’ipotesi non è stata smentita o confermata. L’unica cosa certa è che nel sinistro avvenuto nella città trevigiana due giovani vite sono state spezzate. Oltre a Barbara Brotto, infatti, ha perso la vita anche Eralda Spahillari, 19enne di origini albanesi.

Barbara Brotto, per la mamma avviata una raccolta fondi in città

Per la scomparsa della giovane ragazza, la città di Gorgo al Monticano ha deciso di aprire un conto corrente intestato a Gabriella Stoccato, la mamma di Barbara che aveva cresciuto da sola. L’IBAN a cui donare, apaprso sulla pagina Oderzo Segnala, è il seguente IT98R0200861860000106423608.