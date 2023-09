Barbara ha perso la vita a soli 29 anni, mentre faceva ciò che più amava

Una notizia drammatica che arriva dalla Spagna. Barbara Gomez Oubel, 29 anni, ha perso la vita lo scorso 2 settembre, mentre si trovava al rally Valle de Laciana a Villablino.

Barbara si è schiantata a bordo di una Fiat Fiesta con il copilota. Anche quest’ultimo è rimasto ferito, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Stavano partecipando ad una gara, quando la 29enne ha perso il controllo del mezzo, all’altezza di una curva.

I medici non sono riusciti a salvare Barbara

La gara è stata subito sospesa e sono stati allarmati i soccorsi. Gli operatori sanitari e gli uomini dei Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i due coinvolti dalle lamiere. Le condizioni della ragazza sono subito apparse gravi ed è stata trasportata con immediata urgenza in ospedale. Anche il copilota è stato soccorso e controllato nella struttura sanitaria. Al momento non risulta essere in pericolo di vita.

Per Barbara, invece, non c’è stato nulla da fare. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi e dichiarare il suo decesso tra le mura dell’ospedale.

Amava partecipare alle gare di rally ed ha perso la vita, a soli 29 anni, seguendo la sua più grande passione. Chi la conosceva, in queste ore, la sta ricordando sui social con post strazianti e foto che la ritraggono felice. Aveva soltanto 16 anni quando ha scoperto la sua passione per il rally e ha iniziato a partecipare alle gare. Tutti ricordano la sua carriera eccezionale nel motorsport.

Anche la famiglia è sotto choc, i suoi cari non riescono ancora a credere di non poterla mai più abbracciare.

Il mondo del rally si è stretto al dolore di tutti coloro che conoscevano ed amavano Barbara. Il team Laciana Motor, organizzatore della gara, ha sospeso tutte le prossime competizioni in segno di rispetto per quanto accaduto alla 29enne.