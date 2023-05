Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello che è accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 18 maggio, nella provincia di Milano. Un bambino di appena un anno è rimasto chiuso dentro l’auto della sua mamma, con le auto all’interno.

La donna disperata e non sapendo come fare per liberarlo, ha chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco, che in pochi secondi sono riusciti a liberare il bimbo e a tranquillizzare la giovane ragazza.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di giovedì 18 maggio, intorno alle 16. Precisamente lungo via Tanzi, nella zona di Inveruno, che si trova nella provincia di Milano.

Non è ancora chiaro cosa è successo, ma l’unica cosa che è venuta fuori è che la mamma, forse a causa di una distrazione, ha chiuso il figlio in auto, con le chiavi per aprire all’interno.

Non riusciva a fare nulla per poter riprendere il suo bimbo. Era disperata e l’unica cosa che poteva fare, era chiedere aiuto. Per questo motivo ha deciso di chiamare i Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I pompieri senza rompere il vetro e creare altri danni, hanno forzato lo sportello e per fortuna, sono riusciti ad aprirlo nel giro di pochi istanti.

Le condizioni del bambino di un anno rimasto chiuso in auto

Sul posto hanno chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Questi ultimo però, per fortuna non hanno dovuto fare nulla per il piccolo, poiché era in buone condizioni.

Nonostante il grande spavento, anche questo episodio ha avuto il lieto fine che tutti speravano. La mamma ha potuto riabbracciare il suo bambino nel giro di pochi minuti e tutti erano felici.

Il tutto è avvenuto a causa di una distrazione, ma grazie all’aiuto delle forze dell’ordine non ha avuto conseguenze gravi. La cosa più bella è proprio che il bimbo è potuto tornare subito a casa.