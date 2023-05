Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che i familiari di un bambino di soli 9 mesi stanno vivendo, dopo la sua improvvisa e straziante scomparsa. Hanno deciso di presentare una denuncia, visto ciò che è successo dal momento del suo ricovero.

Il nonno in una breve intervista, ha voluto spiegare cosa è accaduto ed il motivo che li ha spinti a presentare un esposto. La Procura ha avviato un’inchiesta e nella giornata di lunedì, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo del piccolo.

I fatti sono avvenuti nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 maggio. Precisamente nell’ospedale San Paolo, che si trova nella città di Bari.

Da ciò che è emerso i genitori hanno portato il piccolo in nosocomio, sotto consiglio del loro pediatra. Aveva una tosse strana e non beveva latte da un giorno. Per questo motivo si sono preoccupati.

I medici sin da subito lo hanno sottoposto alle cure del caso. Però hanno deciso di disporre il suo trasferimento all’ospedale Giovanni XXIII. Così i familiari sono andati in quest’altra struttura ospedaliera, in attesa che arrivasse l’ambulanza.

Il mezzo però non è mai arrivato in quel posto. Di conseguenza, quando i genitori hanno chiamato per avere informazioni, hanno scoperto che il loro piccolo ha avuto delle complicazioni, che hanno portato al suo decesso.

Bambino di 9 mesi deceduto in ospedale, la denuncia della famiglia

I parenti del bimbo al momento sono sconvolti da questa perdita ed è per questo che hanno deciso di presentare una denuncia. Hanno detto che se non avessero chiamato, non avrebbero mai saputo della scomparsa del loro piccolo. Il nonno in una breve intervista con Telenorba ha detto:

Quando è arrivato in ospedale lo hanno aiutato con una cannula respiratoria e gli hanno fatto una flebo, sembrava andasse tutto bene.