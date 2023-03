Il dramma del piccolo Andrea, il bimbo di 8 mesi ricoverato in ospedale per meningite: non si capisce come l'abbia contratta

Sono ore di grande ansia e preoccupazione quelle che stanno vivendo i familiari di Andrea, un bimbo di soli 8 mesi, che è ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute. I medici con la speranza di poterlo salvare, hanno disposto per lui il trasferito al Bambino Gesù.

Una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso tutta la comunità e che ha portato la stessa Asl ad avviare un’indagine per capire come abbia contratto la meningite.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il piccolo Andrea è venuto al mondo lo scorso 3 luglio. Vive con la famiglia nel piccolo comune di Bono, in provincia di Sassari.

Negli ultimi giorni ha iniziato a mostrare strani sintomi. Per questo motivo i genitori, quando hanno capito la gravità della situazione, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale.

I dottori sin da subito lo hanno sottoposto ai controlli di routine. Però è proprio da questi esami, che hanno fatto la triste scoperta. Il piccolo purtroppo ha contratto la meningite, ma non si capisce come possa essere stato contagiato.

Di conseguenza, per prima cosa hanno sottoposto a profilassi antibiotica tutti i suoi contatti e successivamente, hanno disposto per lui il trasferimento d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, lo scorso lunedì 20 marzo, a bordo di un elisoccorso.

I messaggi sui social per il bimbo di 8 mesi in ospedale per meningite

Sono momenti di grande apprensione, quelli che sta vivendo la famiglia, ma anche la comunità. Tutti stanno pregando affinché il bambino riesca a guarire il prima possibile.

Lo stesso sindaco di Bono, Michele Solinas, per mostrare vicinanza ai suoi genitori, in questi giorni per loro così strazianti, ha voluto pubblicare un messaggio sul suo profilo social. Il primo cittadino nel post ha scritto: