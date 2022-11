Barletta, esce per andare in cartoleria e non fa più rientro a casa: Angelica Milena Rociola è scomparsa a 24 anni, è ipovedente

Sono ore di grande ansia e disperazione quelle che stanno vivendo i familiari di Angelica Milena Rociola, una ragazza di 24 anni di Barletta. Dal pomeriggio di lunedì 7 novembre nessuno ha avuto più sue notizie e i suoi genitori, vista la sua condizione, sono preoccupati.

La notizia ovviamente sta facendo il giro di tutta Italia e la famiglia spera di poter avere buone notizie il prima possibile. Hanno anche fatto controllare il suo cellulare, ma non ha dato informazioni valide.

I fatti sono avvenuti intorno alle 16, di lunedì 7 novembre. Dall’abitazione di Angelica che si trova a Barletta, piccolo comune nella provincia di Bari.

La ragazza è ipovedente e di sera non riesce proprio a vedere. Infatti dal racconto dei suoi genitori non esce mai da sola, ma è sempre in compagnia. Inoltre, in quell’occasione, era uscita solo per andare ad una cartolibreria.

Doveva acquistare del materiale per l’università, ma l’attività si trova a circa 500 metri dalla sua abitazione. Però non vedendola rientrare subito, hanno deciso di denunciare la sua scomparsa tempestivamente.

Angelica non ha con sé il bastone che la aiuta a camminare. Ha portato con sé il telefono, che i genitori hanno fatto rintracciare, ma che non ha dato elementi utili. La prima sera era a Molfetta, la mattina a Trani ed ora risulta essere spento.

Il disperato appello del papà di Angelica Milena Rociola

Nella serata di ieri mercoledì 9 novembre, anche il programma Chi L’ha Visto ha parlato di questa misteriosa scomparsa. La famiglia è molto in ansia e per loro sono ore di angoscia. I genitori dicono che non si sarebbe mai allontanata da sola, vista la sua condizione. Il padre, in un appello su Facebook, ha scritto:

Buongiorno a tutti sono il papà di Angelica Milena Rociola, da lunedì non abbiamo sue notizie e si è allontanata da casa. Non ha fatto più rientro.